Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verdacht in Sibirien

Seit 80 Jahren kein Pestfall mehr in Österreich

Österreich
09.10.2026 10:55
In Österreich ist bereits seit mehr als 80 Jahren kein Pestfall mehr verzeichnet worden (im ...
In Österreich ist bereits seit mehr als 80 Jahren kein Pestfall mehr verzeichnet worden (im Bild: Pest-Forschungszentrum in Irkutsk).(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Tod einer Mitarbeiterin eines Pest-Forschungszentrums in Sibirien blühen die Spekulationen. In Österreich hat es seit 1945 keinen einzigen Pestfall mehr gegeben, wie die Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) mitteilte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auch das Risiko der Einreise einer infizierten Person sei sehr gering, heißt es auf der Website. Eine der letzten großen Epidemien Westeuropas ereignete sich 1720 bis 1722 in Marseille. In anderen Teilen Europas kam es danach noch zu größeren und kleineren Ausbrüchen. Die Pest kommt laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) heute in Ländern Afrikas, Amerikas und Asiens vor. So sind etwa kleinere Ausbrüche der Beulenpest für Madagaskar nicht ungewöhnlich. Viele Tierarten sind ein Träger für das Bakterium.

Unterschieden wird zwischen Beulenpest, Pestsepsis, Lungenpest und speziellen Verlaufsformen wie die Pestis minor, bei der Infizierte nur leicht erkranken. Mögliche Symptome sind Schüttelfrost, ein rascher Anstieg der Körpertemperatur auf über 40 Grad Celsius, Pusteln, kleine Geschwüre und Kopfschmerzen.

Die Infografik erklärt die Pest. Sie zeigt, dass die Krankheit durch das Bakterium Yersinia pestis verursacht wird und meist von infizierten Tieren wie Ratten über Flöhe auf Menschen übertragen wird. Es gibt drei Verlaufsformen: Beulenpest mit befallenen Lymphknoten, Lungenpest mit schneller Todesfolge ohne Behandlung und Pestsepsis mit Organversagen. Die Krankheit kann mit Antibiotika behandelt werden, wenn früh begonnen wird. Es gibt keine Schutzimpfung. Quelle: AGES.
~

Die Lungenpest kann sich als Folge einer Beulenpest entwickeln. Hierbei lösen laut AGES die Erreger eine Lungenentzündung aus, die zu Husten und Auswurf hochinfektiösen Schleims, in weiterer Folge auch zur Zerstörung von Lungengewebe führt. Diese Form hat eine sehr kurze Inkubationszeit von maximal zwei bis drei Tagen und verläuft unbehandelt fast immer tödlich.

Russische Behörden versuchen, zu beruhigen
Wie berichtet, ist vergangene Woche in Sibirien eine Labormitarbeiterin mutmaßlich an der Lungenpest gestorben. Die russischen Behörden sagten, die 28-Jährige habe eine „Lungenentzündung unbekannter Herkunft“ gehabt. Laut russischen Medien infizierte sie sich durch ein zerbrochenes Reagenzglas. Anschließend seien etwa 200 Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt worden.

Lesen Sie auch:
In diesem Krankenhaus in Sibirien ist am Freitag eine Mitarbeiterin eines ...
Ausbruch in Sibirien?
Was es mit den Spekulationen zur Pest auf sich hat
08.10.2026
Labor in Sibirien
Pestverdacht: Bericht über weiteren Todesfall
08.10.2026

Die russischen Behörden teilten jetzt mit, „keine Gesundheitsprobleme im Zusammenhang mit einer Infektionsgefahr“ festgestellt zu haben. Die „gesamte Bandbreite vorbeugender Maßnahmen“ in der Region sei abgeschlossen, sagte Gouverneur Igor Kobsew. Vertreterinnen und Vertreter aus den Vereinigten Staaten, der EU und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigten sich angesichts der Berichte besorgt und forderten den Kreml zu Transparenz auf. Zuvor war unter anderem über einen möglichen zweiten Lungenpest-Fall berichtet worden. Die russische Regierung sprach von „Falschinformationen“.

Dass die offiziellen Angaben angezweifelt werden, hat unter anderem damit zu tun, dass sowjetische und russische Behörden in der Vergangenheit Katastrophen oft geleugnet oder heruntergespielt haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
09.10.2026 10:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hurrikan „Isaias“
Mehrere US-Bundesstaaten rufen den Notstand aus
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Grüne ziehen vorbei
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
Der deutsche Autobauer Porsche setzt an sämtlichen Hebeln an, um Kosten zu sparen (Symbolbild).
Kampf gegen Krise
Porsche setzt auf Stellenabbau und Luxusmodelle
Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
122.841 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
98.224 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
91.055 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2105 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1111 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
Andreas Babler eint die SPÖ – gegen sich
794 mal kommentiert
Am Ende eint Babler doch noch die Partei ...
Mehr Österreich
Anzeige im Zillertal
Transport-Rätsel: 70 Tonnen Aluminium verschwunden
Verdacht in Sibirien
Seit 80 Jahren kein Pestfall mehr in Österreich
Täter stellte sich
Messerstiche in Park: Opfer (15) schwer verletzt
Ermittlungen laufen
Alarm in Wien: Tote Frau in Stiegenhaus gefunden
Hinweis blieb zurück
Neue Horrordetails nach Überfall auf Ehepaar
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf