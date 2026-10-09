Seit 80 Jahren kein Pestfall mehr in Österreich

Auch das Risiko der Einreise einer infizierten Person sei sehr gering, heißt es auf der Website. Eine der letzten großen Epidemien Westeuropas ereignete sich 1720 bis 1722 in Marseille. In anderen Teilen Europas kam es danach noch zu größeren und kleineren Ausbrüchen. Die Pest kommt laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) heute in Ländern Afrikas, Amerikas und Asiens vor. So sind etwa kleinere Ausbrüche der Beulenpest für Madagaskar nicht ungewöhnlich. Viele Tierarten sind ein Träger für das Bakterium.