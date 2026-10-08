Was es mit den Spekulationen zur Pest auf sich hat

Pest als potenzielle Biowaffe?

Laut CDC wurde in der Sowjetunion im Kalten Krieges zwischen Ost- und Westblock tatsächlich am Pesterreger als Biowaffe geforscht. Nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 wurde das Programm nach offiziellen Angaben Russlands eingestellt. Er sehe derzeit keine belastbare Grundlage für die Annahme, dass der Vorfall mit der Entwicklung biologischer Kampfstoffe zusammenhänge, sagt Roman Wölfel, Leiter des Instituts für Mikrobiologie der deutschen Bundeswehr. „Dafür bräuchte man sehr viel weitergehende mikrobiologische, epidemiologische und forensische Befunde.“ Auch US-Präsident Donald Trump hält das für unwahrscheinlich. „Nun, das glauben wir nicht“, meinte er.