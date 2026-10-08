Pestverdacht: Bericht über weiteren Todesfall

„Kein Zusammenhang mit Biowaffe“

Trump geht laut eigener Aussage nicht davon aus, dass der Tod der Wissenschaftlerin im Zusammenhang mit einer Biowaffe steht. Man werde es bald herausfinden, sagte er. „China hat nicht viel gesagt, und Russland sagt auch nicht viel. Aber sie sagen, dass sie die Lage sehr gut im Griff haben.“ Zuvor hatte das US-Außenministerium die russischen Behörden bereits aufgefordert, Informationen schnell und transparent mitzuteilen.