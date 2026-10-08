Schreckmoment: Céline Dion stürzt auf der Bühne!

Sängerin stand sofort wieder auf und lächelte

Passiert ist das Malheur bei Dions elftem Auftritt in der Pariser Plénitude Arena seit ihrem Comeback Mitte September. Ernsthaft verletzt dürfte sich die 58-Jährige den Aufnahmen zufolge nicht haben. Vor dem Sturz hüpfte sie auf einem Bein und rutschte dabei auf ihrem Absatz aus. Die Musikerin landete auf ihrem Hintern, fing sich mit einem Arm ab und rappelte sich sofort wieder auf. Dabei sang sie einfach weiter. Kaum wieder auf den Beinen zeigte sie den Fans einen Daumen nach oben. Auf den Rest der Show soll sich der Sturz nicht ausgewirkt haben.