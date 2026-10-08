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Bei Konzert in Paris

Schreckmoment: Céline Dion stürzt auf der Bühne!

Society International
08.10.2026 21:45
Céline Dion trat am Mittwochabend zum elften Mal in Paris auf.
Céline Dion trat am Mittwochabend zum elften Mal in Paris auf.(Bild: AFP/KENZO TRIBOUILLARD)
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Von krone.at

Die kanadische Sängerin Céline Dion (58) hat während eines ihrer Konzerte in Paris für einen Schreckmoment gesorgt. Die am Stiff-Person-Syndrom erkrankte Sängerin verlor während ihres Songs „Dans un autre monde“ den Halt und ging zu Boden.

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Videos von dem Vorfall am Mittwochabend kursieren in den sozialen Netzwerken:

Sängerin stand sofort wieder auf und lächelte
Passiert ist das Malheur bei Dions elftem Auftritt in der Pariser Plénitude Arena seit ihrem Comeback Mitte September. Ernsthaft verletzt dürfte sich die 58-Jährige den Aufnahmen zufolge nicht haben. Vor dem Sturz hüpfte sie auf einem Bein und rutschte dabei auf ihrem Absatz aus. Die Musikerin landete auf ihrem Hintern, fing sich mit einem Arm ab und rappelte sich sofort wieder auf. Dabei sang sie einfach weiter. Kaum wieder auf den Beinen zeigte sie den Fans einen Daumen nach oben. Auf den Rest der Show soll sich der Sturz nicht ausgewirkt haben.

Comeback nach sechs Jahren
Für Dion sind die Konzerte in Paris ihre ersten großen Shows seit sechs Jahren. Seit dem 12. September steht sie dort auf der Bühne, der erste Teil der Konzertreihe endet am 17. Oktober. Im Mai kommenden Jahres sollen weitere Termine folgen.

Diagnose im August 2022 erhalten
Hinter der langen Pause steckt eine schwere Erkrankung. Céline Dion leidet am Stiff-Person-Syndrom, einer seltenen neurologischen Autoimmunerkrankung, die schmerzhafte Muskelkrämpfe und Steifheit auslöst. Die Diagnose erhielt sie im August 2022 und machte sie im Dezember desselben Jahres mit einem Video öffentlich. Darin erklärte sie, die Krankheit beeinträchtige jeden Bereich ihres Alltags und bereite ihr manchmal Schwierigkeiten beim Gehen. Bei ihrem Comeback zeigte sie bisher keine besonderen Anzeichen von Schwäche.

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Wegen ihrer Erkrankung musste Dion ihre Tourtermine für 2023 und 2024 absagen. Wie sehr sie davor kämpfte, zeigte 2024 die Dokumentation „I Am: Céline Dion“. Darin schilderte sie, wie sie immer mehr Tabletten nahm, nur um gehen, schlucken und auftreten zu können.

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