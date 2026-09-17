Céline Dions großer Triumph über alle Schmerzen

Neun Millionen Menschen wollten Konzerttickets haben

Wegen der großen Nachfragen wurden für Mai 2027 bereits weitere zehn Gigs fixiert – natürlich gibt es dafür keine Karten mehr. Für die insgesamt 900.000 Tickets, die insgesamt an die Frau und den Mann gebracht wurden, gab es laut dem „Billboard Magazine“ nicht weniger als neun Millionen Bewerbungen. Noch beliebter war nur die Oasis-Reunions-Konzerte 2025, aber die waren sogar ganze 16 Jahre von der Bildfläche verschwunden und hatten schlichtweg keine Lust mehr an gemeinsamen Auftritten – Goldstimme Dion war es physisch nicht mehr möglich.