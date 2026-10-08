Ukrainer zu Verhandlungen auf dem Weg in die USA

Begleitet würden sie dabei von nationalen Sicherheitsberatern der E3-Staaten – also Deutschland, Frankreich und Großbritannien – sowie Vertretern der Europäischen Union und der NATO. Russland führt seit Februar 2022 Krieg gegen den Nachbarn Ukraine. Washington bemüht sich seit längerem, einen Friedensschluss zwischen den beiden Kriegsparteien zu erreichen.