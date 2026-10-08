Russen bombardieren Busse: 33 Tote in der Ukraine

Ukraine trifft russisches Datenzentrum

Der größte russische Internetkonzern Yandex teilte am Donnerstag laut russischen Medien lediglich mit, dass es einen „Vorfall“ gegeben habe. Der Angriff löste ein Feuer in dem Gebäude des Technologiekonzerns in der Region Rjasan aus. Yandex bietet mit YandexGPT eines der führenden russischen Modelle für Künstliche Intelligenz an. Der Betrieb des Rechenzentrums sei vollständig eingestellt worden, hieß es. Das Unternehmen arbeite an der Beseitigung der Folgen und der Wiederherstellung der betroffenen Dienste. Die Kerndienste für Verbraucher seien jedoch nicht betroffen.