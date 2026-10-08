Ukraine setzt russisches KI-Rechenzentrum in Brand

Der Angriff löste ein Feuer in einem Yandex-Gebäude in der Region Rjasan aus. Der Technologiekonzern bietet mit YandexGPT eines der führenden russischen Modelle für Künstliche Intelligenz (KI) an. Yandex teilte am Donnerstag lediglich mit, dass es einen „Vorfall“ gegeben habe.

Betrieb eingestellt

Der Betrieb des Rechenzentrums sei vollständig eingestellt worden. Das Unternehmen arbeite an der Beseitigung der Folgen und der Wiederherstellung der betroffenen Dienste. Die Kerndienste für Verbraucher seien jedoch nicht betroffen.