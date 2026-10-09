Die Bregenzer nehmen es auswärts gern gemütlich

„Das machen wir in dieser Saison bei den Samstagnachmittagsspielen immer so, so sind wir auf der sicheren Seite“, erklärt Sportkoordinator Patrick Schneider, der die Reise geplant hat. Übernachtet wird wieder im Gasthof Stockinger in Ansfelden. „Dort gibt es Abendessen und um 22 Uhr ist Bettruhe“, sagt Schneider, „und am nächsten Tag haben wir dann nur 20 Minuten Anreise zum Stadion in Wels.“