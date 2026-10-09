Die Bregenzer nehmen es auswärts gern gemütlich

Um etwaige Risiken bei den Auswärtsreisen zu minimieren, fährt SW Bregenz gerne rechtzeitig von daheim weg. Beim Spielplan dieser Saison bedeutet das meist eine zusätzliche Übernachtung, so auch wieder vor dem Samstagsduell bei Hertha Wels.
Die lange Länderspielpause wurde gut genutzt, mit den zwei Testspielen gegen Austria Lustenau und den FC Vaduz zudem anspruchsvoll gestaltet. Jetzt aber geht es für die Bregenzer weiter mit der Liga. Und da wollen die Festspielstädter am in Wels einen wichtigen Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte setzen.
Kein Stress
Darum wird auch genug Zeit eingeplant. Das Spiel am Samstag in Wels startet 15.30, eine frühe Abfahrt in Bregenz und eventuelle Probleme mit dem Verkehr will man vermeiden. Darum reisen Coach Martin Brenner und sein Team schon heute Mittag in Bregenz ab, nach dem Vormittagstraining und dem gemeinsamen Mittagessen.
„Das machen wir in dieser Saison bei den Samstagnachmittagsspielen immer so, so sind wir auf der sicheren Seite“, erklärt Sportkoordinator Patrick Schneider, der die Reise geplant hat. Übernachtet wird wieder im Gasthof Stockinger in Ansfelden. „Dort gibt es Abendessen und um 22 Uhr ist Bettruhe“, sagt Schneider, „und am nächsten Tag haben wir dann nur 20 Minuten Anreise zum Stadion in Wels.“
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