Tiertransporte am Airport werden Thema im Landtag

„Konstantes Geschäftsmodell“ am Flughafen?

Und jetzt beschäftigt der Fall auch die Landespolitik: „Wenn Hunderte Rinder in einen Flieger nach Asien geschoben werden, wirft das nicht nur ein schiefes Licht auf den Linzer Airport. Es wirft vor allem auch etliche Fragen auf“, sagt der Tierschutzsprecher der Grünen, Rudi Hemetsberger. Er kündigt eine schriftliche Anfrage an den zuständigen Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) an. Hintergrund ist die zuletzt beschlossene vollständige Übernahme des Linzer Flughafens durch das Land Oberösterreich. Da die Landespolitik hier also nun das alleinige Sagen habe, wolle man hinterfragen, „ob diese Flüge gar ein konstantes Geschäftsmodell am Airport sind“, sagt Hemetsberger.