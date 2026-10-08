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Berrys Tochter Nahla: Mama hat Maceo nie gewürgt!

Society International
08.10.2026 16:43
Nach den schrecklichen Vorwürfen gegen ihre Mutter meldet sich nun Halle Berrys Tochter Nahla zu ...
Nach den schrecklichen Vorwürfen gegen ihre Mutter meldet sich nun Halle Berrys Tochter Nahla zu Wort.(Bild: AP/Richard Shotwell)
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Nach den schrecklichen Vorwürfen gegen ihre Mutter Halle Berry meldet sich nun Tochter Nahla zu Wort. In einer eidesstattlichen Erklärung nimmt die College-Studentin Stellung – und stellt sich zu hundert Prozent hinter ihre Mutter.

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Unvorstellbar, was einer Mutter hier vorgeworfen wird. Olivier Martinez, mit dem Halle Berry von 2013 bis 2015 verheiratet war, wirft der Schauspielerin vor, den 13-jährigen Sohn Maceo bei einem Streit am 26. September 2026 körperlich angegriffen und unter anderem am Hals gepackt und gewürgt zu haben. Mit dieser Behauptung zog Martinez vor Gericht und beantragte das alleinige Sorgerecht für Maceo.

Berry weist Vorwürfe zurück
Vor Gericht dementierte Halle Berry die Vorwürfe aufs Äußerste. Stattdessen warf sie Martinez vor, Maceo immer wieder gegen sie beeinflussen und die Mutter-Sohn-Beziehung gezielt stören zu wollen. 

Nahla hält zu Mama
Kein unwichtiger Zeuge meldete sich nun zu Wort. Halle Berrys 18-jährige Tochter Nahla – aus der Beziehung mit Gabriel Aubry – stellt sich in einer eidesstattlichen Erklärung ganz klar hinter ihre Mutter.

Da waren sie noch ein Herz und eine Seele. Halle Berry und Olivier Martinez. Jetzt herrscht ...
Da waren sie noch ein Herz und eine Seele. Halle Berry und Olivier Martinez. Jetzt herrscht dicke Luft zwischen den beiden.(Bild: APA/Kevin Winter/Getty Images/AFP )

Nahla betont, sie habe in all den Jahren nie erlebt, dass Halle Maceo körperlich misshandelt habe. Sie beschreibt ihre Mutter als „liebevoll, engagiert“ und „gelegentlich streng, aber nicht gewalttätig“.

„Ich habe meine Mutter noch nie dabei gesehen, wie sie Maceo geschlagen, geohrfeigt, gewürgt oder ihn auf irgendeine andere Weise körperlich misshandelt hat“, schrieb die 18-Jährige in der eidesstattlichen Erklärung.

Und weiter: „Ich habe meine Mutter noch nie dabei gesehen, wie sie ihre Hände um Maceos Hals gelegt, ihn in den Würgegriff genommen, seine Atmung eingeschränkt oder sich in irgendeiner Weise verhalten hat, die auch nur annähernd den gegen sie erhobenen Vorwürfen entspricht.“

Zitat Icon

Ich möchte unbedingt mit meinem Bruder sprechen und mich vergewissern, dass es ihm gut geht. Ich möchte, dass er weiß, dass ich ihn liebe. 

Halle Berrys Tochter Nahla

Tochter schockiert
Die Vorwürfe machen sie „schockiert, sehr traurig und sehr aufgewühlt“. Sie ging auch auf ihren Bruder Maceo ein: Sie sei „am Boden zerstört“ wegen Maceo, den sie als „lustig, klug und voller Persönlichkeit“ beschrieb.

Tochter Nahla beschreibt Halle Berry als liebevolle und engagierte Mutter.
Tochter Nahla beschreibt Halle Berry als liebevolle und engagierte Mutter.(Bild: APA/AFP/Bertrand GUAY)

Nahla sei „traurig“ und „schockiert“ über die Vorwürfe gegen ihre Mutter. Sie mache sich Sorgen, was der öffentliche und juristische Streit mit ihrem jüngeren Bruder Maceo macht. „Ich möchte unbedingt mit meinem Bruder sprechen und mich vergewissern, dass es ihm gut geht. Ich möchte, dass er weiß, dass ich ihn liebe“. 

Nahla schloss ihre Erklärung, indem sie ihren letzten Telefonanruf mit Maceo am 29. September beschrieb. Er habe „glücklich für mich geklungen“ und nicht den Eindruck gemacht, dass ihn irgendetwas bedrücke.

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Halle wehrt sich
Halle Berry wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe des Ex-Mannes. In dem Statement heißt es weiter, dass „Halle derart empörendes Verhalten von Herrn Martinez gewohnt sei. Sie werde sich nicht davon abhalten lassen, für Maceos Wohl und seine besten Interessen zu kämpfen und ihm die Liebe und Unterstützung zu geben, die er braucht.“ 

Der Sorgerechtsstreit soll am 16. Oktober 2026 in einer weiteren Anhörung in Los Angeles fortgesetzt werden.

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