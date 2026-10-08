Berrys Tochter Nahla: Mama hat Maceo nie gewürgt!

Nahla betont, sie habe in all den Jahren nie erlebt, dass Halle Maceo körperlich misshandelt habe. Sie beschreibt ihre Mutter als „liebevoll, engagiert“ und „gelegentlich streng, aber nicht gewalttätig“.

„Ich habe meine Mutter noch nie dabei gesehen, wie sie Maceo geschlagen, geohrfeigt, gewürgt oder ihn auf irgendeine andere Weise körperlich misshandelt hat“, schrieb die 18-Jährige in der eidesstattlichen Erklärung.