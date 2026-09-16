10 Cent pro Kilowattstunde: „Strompreisbremse“ fix

SPÖ setzt sich durch, aber ...

Auch die von der SPÖ geforderte Jobgarantie kommt – allerdings abgeschwächt. Unternehmen, die jährlich mindestens zwei Millionen Euro erhalten, müssen grundsätzlich 90 Prozent ihres Personalstands halten. Bis zu zehn Prozent Jobabbau sind damit möglich, ohne Geld zu verlieren. Wer noch stärker abbaut, muss mit einer gekürzten Förderung rechnen. Es gibt aber eine Ausnahme: Bestätigen Wirtschaftskammer und Gewerkschaft, dass der Personalabbau wirtschaftlich gerechtfertigt ist, kann dennoch die volle Summe fließen. „Wir sorgen dafür, dass die Unterstützung dem Standort zusätzlich zugutekommt“, erklärt Hattmannsdorfer. Mit dem Krisenmechanismus würden Haushalte und Betriebe außerdem „rasch und automatisch entlastet“.