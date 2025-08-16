Diskonter testet jetzt die Parkplatz-Revolution

Nach bitterer Europacup-Woche droht ein Abrutschen
Der Diskonter Lidl Österreich will künftig nicht nur Regale füllen, sondern auch Parklücken. In Wien startete dazu ein ungewöhnlicher Test. Gleichzeitig schmiedet der Lebensmittelhändler große Expansionspläne. Und das ist nur der Anfang einer Flut an Neuerungen, wie die „Krone“ erfuhr.
Parkplatznot, hohe Preise, genervte Autofahrer sind ein bekanntes Bild in Wien und anderen Städten. Jetzt will Lidl Österreich für Entlastung sorgen. Und das ist nur der Auftakt für ehrgeizige Wachstumspläne.
