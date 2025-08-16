Diskonter testet jetzt die Parkplatz-Revolution

Der Diskonter Lidl Österreich will künftig nicht nur Regale füllen, sondern auch Parklücken. In Wien startete dazu ein ungewöhnlicher Test. Gleichzeitig schmiedet der Lebensmittelhändler große Expansionspläne. Und das ist nur der Anfang einer Flut an Neuerungen, wie die „Krone“ erfuhr.