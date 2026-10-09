Die Brandmauer brach zusammen

Extremisten, rechts und links, müssen politisch bekämpft werden, solange sie nicht versuchen, Demokratie und Rechtsstaat abzuschaffen. Wenn die politische Überzeugungsarbeit nicht gelingt, haben es sich jene Politiker, die in ihren Ämtern bequem geworden sind und die jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, selbst zuzuschreiben. Gelingt es ihnen nicht, Vertrauen zurückzugewinnen, haben sie zu Recht ihren demokratischen Auftrag verspielt.