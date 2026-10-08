Forstweg gab nach: Lkw überschlug sich auf Hang!

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch bei einem Holztransport: Ein Forstweg unter einem Lkw-Anhänger gab plötzlich nach. Der Lkw rutschte samt Anhänger einen Hang hinunter, überschlug sich und wurde schließlich von Bäumen gestoppt. Der 50-jährige Lenker wurde in das Krankenhaus gebracht.
Schock für einen Lkw-Fahrer: Während einem Holztransport am Mittwoch gegen 17:30 Uhr war der 50-jährige Lenker auf einem Forstweg talwärts in Richtung Schüttbach unterwegs, als plötzlich der Forstweg unter dem Lkw-Anhänger nachgab.
Daraufhin rutschte der Lkw samt Anhänger einen Hang hinunter und überschlugen sich. Am Ende wurde das tonnenschwere Fahrzeug schließlich von Bäumen gestoppt.
Verletzungen unbestimmten Grades
Glücklicherweise konnte der Fahrer sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus in Spittal eingeliefert.
Das beschädigte Fahrzeug wurde von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Baldramsdorf und St. Peter gegen ein weiteres Abrutschen gesichert.
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