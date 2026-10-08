Forstweg gab nach: Lkw überschlug sich auf Hang!

Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwoch bei einem Holztransport: Ein Forstweg unter einem Lkw-Anhänger gab plötzlich nach. Der Lkw rutschte samt Anhänger einen Hang hinunter, überschlug sich und wurde schließlich von Bäumen gestoppt. Der 50-jährige Lenker wurde in das Krankenhaus gebracht.