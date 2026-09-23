Neue Mietwohnung: Worauf zu achten ist

Immer wieder kommt es beim Auszug aus einer Mietwohnung zu Konflikten zwischen Vermieterin bzw. Vermieter und Mieterin bzw. Mieter. Oft geht es dabei um Schäden oder (übermäßige) Abnützung in der Wohnung – und die Frage, ob Mieterin oder Mieter überhaupt dafür verantwortlich sind und mit ihrer Kaution dafür geradestehen müssen. Um solchen Streitfällen vorzubeugen, sollte der Zustand der Wohnung bereits vor der Übergabe an den Mieter bzw. die Mieterin dokumentiert werden, am besten samt Fotos.