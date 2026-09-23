Neue Mietwohnung: Worauf zu achten ist

Karl Raith, Wohnrecht-Experte in der Arbeiterkammer Steiermark, weiß, wie wichtig es ist, noch vor Übernahme einer Mietwohnung Fotos davon zu machen und auch, dass eine entsprechende Dokumentation beim Auszug vor Streitfällen und Folgekosten schützen kann.
Immer wieder kommt es beim Auszug aus einer Mietwohnung zu Konflikten zwischen Vermieterin bzw. Vermieter und Mieterin bzw. Mieter. Oft geht es dabei um Schäden oder (übermäßige) Abnützung in der Wohnung – und die Frage, ob Mieterin oder Mieter überhaupt dafür verantwortlich sind und mit ihrer Kaution dafür geradestehen müssen. Um solchen Streitfällen vorzubeugen, sollte der Zustand der Wohnung bereits vor der Übergabe an den Mieter bzw. die Mieterin dokumentiert werden, am besten samt Fotos.
Beim Auszug sollten Mieterin und Mieter nochmals die Wohnung fotografieren – um den aktuellen Zustand bei der Rückgabe festzuhalten.
Gebrauchsspuren sind hinzunehmen
Laut Gesetz hat die Mieterin bzw. der Mieter den Mietgegenstand in gleich gutem Zustand zurückzugeben. Gebrauchsspuren einer durchschnittlichen Abnutzung sind von Vermieterseite hinzunehmen.
Häufig finden sich in Mietverträgen Klauseln, wonach die Mietpartei bei Beendigung des Mietvertrages zum Neuausmalen verpflichtet wird. Diese „Ausmalklauseln“ sind aber gesetzwidrig. Eine Haftung besteht nur für überdurchschnittliche Abnutzung oder in Fällen, wo die ursprünglich weiße Wandfarbe durch grelle Farben ersetzt wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.