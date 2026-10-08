Begegnungszone in der Altstadt kommt Ende 2027

Es wird die dritte große Veränderung in der Salzburger Altstadt in den vergangenen 50 Jahren. In den 80er-Jahren kam die Fußgängerzone, 2010 die Poller. Ende 2027 soll der Bereich zwischen dem Neutor und der Salzach zu einer Begegnungszone werden. Dabei ist geplant, dass die Zufahrt für Anrainer, Öffis und Zulieferer möglich ist. Der Durchzugsverkehr soll untersagt werden. „2024 haben wir die politische Weichenstellung vorgenommen. Jetzt geht es an die konkrete Umsetzung. Über die Verkehrsberuhigung der Altstadt wurde in Salzburg jahrzehntelang diskutiert“, sagt Planungsstadträtin Anna Schiester (Bürgerliste). Im heutigen Bauausschuss der Stadt wird mit den Stimmen der SPÖ, Grünen und KPÖ die Maßnahme beschlossen.