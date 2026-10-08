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Heute Beschluss

Begegnungszone in der Altstadt kommt Ende 2027

Salzburg
08.10.2026 09:00
Derzeit ist das Neutor für die Festspielbaustelle gesperrt.
Derzeit ist das Neutor für die Festspielbaustelle gesperrt.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Nach der Baustellensperre durch den Festspielumbau bleibt Neutor für den Durchzugsverkehr zu – so der Plan der Salzburger Stadtregierung. Heute soll im Bauausschuss der Beschluss dazu fallen. Die Zone soll zwischen dem Neutor und dem Museumsplatz entstehen.

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Es wird die dritte große Veränderung in der Salzburger Altstadt in den vergangenen 50 Jahren. In den 80er-Jahren kam die Fußgängerzone, 2010 die Poller. Ende 2027 soll der Bereich zwischen dem Neutor und der Salzach zu einer Begegnungszone werden. Dabei ist geplant, dass die Zufahrt für Anrainer, Öffis und Zulieferer möglich ist. Der Durchzugsverkehr soll untersagt werden. „2024 haben wir die politische Weichenstellung vorgenommen. Jetzt geht es an die konkrete Umsetzung. Über die Verkehrsberuhigung der Altstadt wurde in Salzburg jahrzehntelang diskutiert“, sagt Planungsstadträtin Anna Schiester (Bürgerliste). Im heutigen Bauausschuss der Stadt wird mit den Stimmen der SPÖ, Grünen und KPÖ die Maßnahme beschlossen.

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Stadtchef Bernhard Auinger (SPÖ) wollte schon 2019 mit einer Allianz mit der Bürgerliste und den Neos die Neutorsperre erreichen. Dazu kam es damals aber nicht. Auinger verlor die Bürgermeisterwahl gegen Harald Preuner (ÖVP) und alles blieb beim Alten.

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