Kopftuch-Streik: Wirbel um Werbung bei Kindern

Besonders hartnäckig wird derzeit direkt vor einigen Schulen in Niederösterreich für die Teilnahme an einem Schulstreik gegen das Kopftuchverbot am Freitag in Wien geworben – sogar inklusive eines Entschuldigungsschreibens. Die Spuren führen zur RKP, doch die verweist auf mögliche Eigeninitiativen von Schülern.
Gemeinsam nach Wien fahren, gegen das Kopftuchverbot protestieren – und das passende Entschuldigungsschreiben gibt es gleich dazu: So wird dieser Tage direkt vor Schulen, etwa beim BORG in St. Pölten, für den Schulstreik die Trommel gerührt. Rückmeldungen von Kindern und Eltern werfen allerdings Fragen auf. Dabei geht es um die Art der Ansprache, den erkennbaren politischen Hintergrund und die Auskünfte zum Fernbleiben vom Unterricht.
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