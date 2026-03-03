Boris Becker über Party-Exzesse bei P. Diddy

Manche Partys dauerten zwei Tage lang

„Wenn man Diddy kennt, wenn man in Miami lebt und am Wochenende zu Partys eingeladen wird, hat man die Wahl, Ja oder Nein zu sagen“, erzählte Becker im Podcast. Ob er selbst dort zu Gast war, ließ er offen. Er wusste jedoch, dass die Partys extrem gewesen seien, so der Sportler. „Niemand hat wirklich im Detail darüber gesprochen, was dort passierte.“ Manchmal hätten die Feiern viele Stunden, teilweise sogar ein bis zwei ganze Tage gedauert.