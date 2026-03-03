Vorteilswelt
„Feierten tagelang“

Boris Becker über Party-Exzesse bei P. Diddy

Tennis
03.03.2026 16:27
Boris Becker habe „viel Zeit in Miami verbracht“, sagte er im Interview mit Louis Theroux.
Boris Becker habe „viel Zeit in Miami verbracht“, sagte er im Interview mit Louis Theroux.(Bild: Max Kohr)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tennis-Legende Boris Becker gewährt Einblicke in einen Skandal: Zu Gast beim Star-Journalisten Louis Theroux sprach er ganz offen über seine Vergangenheit, da wurde plötzlich Sean „P. Diddy“ Combs zum Thema.

Boris Becker sprach im Interview mit dem britisch-US-amerikanischen Journalisten über seine Zeit in Miami und die Partys, die er dort feierte. Auch P. Diddy habe er gekannt, sagte der Tennis-Star. „Ich habe damals viel Zeit in Miami verbracht.“

Manche Partys dauerten zwei Tage lang
„Wenn man Diddy kennt, wenn man in Miami lebt und am Wochenende zu Partys eingeladen wird, hat man die Wahl, Ja oder Nein zu sagen“, erzählte Becker im Podcast. Ob er selbst dort zu Gast war, ließ er offen. Er wusste jedoch, dass die Partys extrem gewesen seien, so der Sportler. „Niemand hat wirklich im Detail darüber gesprochen, was dort passierte.“ Manchmal hätten die Feiern viele Stunden, teilweise sogar ein bis zwei ganze Tage gedauert.

„Dreimal darfst du raten, was dort passiert ist“
„Er nannte die Partys „Freak-offs“ und man darf dreimal raten, was da alles passiert ist“, so Becker. Er habe oft hinterfragt, ob ein Espresso oder ein Energydrink wirklich stark genug seien, um mehrere Party-Nächte hintereinander durchzustehen. Für ihn selbst seien diese Art von Feiern nichts gewesen, erzählte Becker. Er habe den Sinn dahinter nicht gesehen.

Enthüllungen haben Becker „nicht überrascht“
Auch zu den Enthüllungen rund um den US-amerikanischen Rapper äußerte sich der Tennis-Star. Diese hätten ihn nicht gewundert. Sean Combs wurde im Oktober 2025 zu vier Jahren Haft verurteilt. Die Gründe dafür waren unter anderem organisierte Prostitution und Menschenhandel.

