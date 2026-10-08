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Großes Jubiläum

15 Jahre ORF III: Kultur mit Turbulenzen

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08.10.2026 05:00
Das Heurigenquiz „Die goldene Reblaus“mit Kristina Sprenger verbindet Wissen, Geschick und ...
Das Heurigenquiz „Die goldene Reblaus“mit Kristina Sprenger verbindet Wissen, Geschick und Humor.(Bild: Hubert Mican)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Seit 15 Jahren bringt der Spartensender Österreichs Bühnen, Geschichte und Politik ins Wohnzimmer der Menschen. Ein Schwerpunkt zum Jubiläum blickt auf die Highlights.

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Vom Opernabend bis zur politischen Debatte, vom Bergbauernhof bis zur Zeitgeschichte: ORF III hat sich in Österreichs Fernsehlandschaft einen festen Platz erarbeitet. Am 26. Oktober wird der Kultur- und Informationssender 15 Jahre alt und gefeiert wird mit einem viertägigen Programmschwerpunkt.

Begonnen hat die Geschichte am Nationalfeiertag 2011: ORF III übernahm die Frequenz des Tourismus- und Wetterkanals TW1. Wo zuvor Urlaubsregionen und Wetterbilder dominierten, bekamen Kunst, Kultur und Information mehr Raum. Ab 2017 wurde das Angebot an eigenen Produktionen ausgebaut. Ein neues Studio legte 2018 die Basis für die werktägliche Live-Berichterstattung von „ORF III AKTUELL“. Kooperationen mit Kulturinstitutionen wie der Wiener Staatsoper brachten große Bühnen ins Wohnzimmer.

Schwierige Zeiten für den Spartensender
Doch zum Geburtstag gehören auch die weniger glanzvollen Kapitel. Im Juni diesen Jahres wurde bekannt, dass der Spartensender die Hälfte seines Programmbudgets einsparen muss. Und auch Vorwürfe wegen des Führungsstils des langjährigen Geschäftsführers Peter Schöber und möglicher redaktioneller Einflussnahme sorgten für Schlagzeilen. Im August wurde der 55-Jährige abberufen und beurlaubt.

Seither leitet Kathrin Zierhut-Kunz ORF III als Alleingeschäftsführerin. Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittelbacher hat die Verantwortung über das Programm übernommen. Zusätzlich gerieten von Unternehmen und Organisationen finanzierte Produktionen, die als Dokumentationen ausgestrahlt wurden, in die Kritik. Ein sensibles Thema für einen Sender, dessen wichtigstes Kapital die Glaubwürdigkeit ist.

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Das ist der Programmschwerpunkt
Auf dem Bildschirm richtet sich zum Jubiläum der Blick nun auf das Publikum. Den Auftakt macht am 23. Oktober „Kultur Heute“, ehe am Tag darauf der Schwerpunkt beginnt: Zur 3500. Ausgabe erinnern sich Peter Fässlacher und Co. an die vergangenen 15 Jahre.

Am 24. Oktober widmet sich „zeit.geschichte“ den Babyboomern. Anschließend blickt „50 Jahre ,Club 2’ – Die legendäre Couch“ auf ein Stück österreichischer Fernsehgeschichte zurück. Barbara Rett präsentiert am 25. Oktober in „Erlebnis Bühne – Unsere schönsten Momente“ Höhepunkte aus Konzerten und Live-Übertragungen.

Am eigentlichen Geburtstag, dem 26. Oktober, wird beim ORF-III-Heurigenquiz „Die goldene Reblaus“ Wissen, Geschick und Humor geprüft. Tagsüber gibt es vom 24. bis 26. Oktober ein Wiedersehen mit beliebten Heimat- und Geschichtsformaten sowie Kabarett und Kleinkunst.

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