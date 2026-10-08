15 Jahre ORF III: Kultur mit Turbulenzen

Schwierige Zeiten für den Spartensender

Doch zum Geburtstag gehören auch die weniger glanzvollen Kapitel. Im Juni diesen Jahres wurde bekannt, dass der Spartensender die Hälfte seines Programmbudgets einsparen muss. Und auch Vorwürfe wegen des Führungsstils des langjährigen Geschäftsführers Peter Schöber und möglicher redaktioneller Einflussnahme sorgten für Schlagzeilen. Im August wurde der 55-Jährige abberufen und beurlaubt.