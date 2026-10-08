Bilderbuch: Ein Sprung über die Unendlichkeit

Auf die Gesamthistorie der Band angesprochen, fühlt Ernst, dass noch mehr gehen müssen. „Ich habe immer das Gefühl, Bilderbuch könnte größer sein. Warum läuft ,Maschin‘ nicht im Stadion des Nationalteams oder bei großen Events? Dieses Gitarrenriff ist prädestiniert dazu. Ich bin aber positiv eingestellt und glaube, dass der gesamtgesellschaftliche Zeitgeist für uns spricht. Die Welt wird sich in eine Richtung drehen, in der Bilderbuch von Haus aus größer sein wird, es ist nur eine Frage der Zeit.“ Wer 2027 auf die allerfettesten Tourtermine gehofft hat, wird zumindest temporär enttäuscht. Am 7. August spielt man beim Klassik am Dom in Linz, von 14. bis 16. September stehen drei Open-Air-Shows in der Wiener Arena an. Ansonsten wird „∞+1“ eher ein Studioalbum bleiben. „Wir haben uns zu lange nicht darum gekümmert und die großen Hallen sind schnell ausgebucht. Vielleicht kommt einmal der Moment des eigenen Konzerts im Happel-Stadion. Momentan ist es bisher nicht so weit. Wenn ich mir anschaue, wie viele Konzerte englische Bands im Londoner Wembley Stadion spielen, dann müssten wir auch längst so weit sein. Man muss aber auch sagen, dass es in Wien nichts Geileres gibt, als draußen in der Arena zu spielen.“