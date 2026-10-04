Team Ludwigshafen: Erst zäh, dann hyperschnell

Schnell merkt Odenthal, dass er schwer misogyn und gewalttätig ist. Er rutschte tief in die Abgründe der „Manosphere“ ab und verprügelt regelmäßig seine Frau Isa (Hannah Ehrlichmann), bevor es wirklich eskaliert und er an einen Punkt kommt, von wo es für ihn kein Zurück mehr gibt. Währenddessen sucht Nico Langenkamp (Johannes Scheidweiler), Kollege der beiden Kommissarinnen, ohne Rücksprache und undercover Kontakt zu seiner Jugendclique, die zum Teil aus der Geldautomatensprengerbande besteht. Die Ermittlungen gehen an allen Fronten völlig außer Kontrolle und münden in einen Showdown im Ludwigshafener Polizeipräsidium.