Die Stunde der Budget-Wahrheit lässt viele zittern

Höchste Pro-Kopf-Verschuldung in Österreich

Im Vorjahr gab es im Landeshaushalt letztlich ein Minus von 746,6 Millionen Euro – das war deutlich besser als prognostiziert. Für heuer ging die Landesregierung von neuen Schulden von mehr als 800 Millionen Euro aus, 2027 müssen es deutlich weniger werden. Ehrenhöfer sprach schon im Vorjahr von einer „Trendwende“, die eingeleitet wurde. Dennoch steigen die Schulden weiter in Richtung zehn Milliarden Euro, die Steiermark hat bereits die höchste Pro-Kopf-Verschuldung aller Bundesländer und löste kürzlich Kärnten an der Spitze ab.