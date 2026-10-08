„Musste mit Schuhen spielen, die zu klein waren“

Austria-Legende Ernst Dospel wird 50! Beim Geburtstags-Besuch plauderte der ehemalige Verteidiger mit der „Krone“ über sein Profi-Debüt, das UEFA-Cup-Viertelfinale 2005, ein unrühmliches Ende in Favoriten und absurde Bedingungen beim Nationalteam.
„Kommst zur Massage?“ Grinsend empfing Ernst Dospel die „Krone“ zum Besuch anlässlich seines 50ers in seinem Haus in Niederösterreich. Das für den ehemaligen Verteidiger trautes Heim und Arbeitsplatz zugleich ist – die Austria-Legende machte sich vor einigen Jahren als Heilmasseur selbstständig. „Fußball spielt in meinem Leben nur noch eine untergeordnete Rolle. Gsehn’ hab ich ohnehin ja schon fast alles“ – wie etwa 344 Bundesliga-Partien, magische Europacup-Nächte, Duelle gegen die Besten der Welt und drei Cup- bzw. zwei Meistertitel mit der Wiener Austria.
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