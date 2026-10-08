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Ernst Dospel wird 50

„Musste mit Schuhen spielen, die zu klein waren“

Fußball National
08.10.2026 05:30
Mit der Austria (v.li.n.re.: Filip Sebo, Mario Tokic, Ernst Dospel) holte Dospel 2006 den ...
Mit der Austria (v.li.n.re.: Filip Sebo, Mario Tokic, Ernst Dospel) holte Dospel 2006 den Meisterteller.(Bild: GEPA)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Austria-Legende Ernst Dospel wird 50! Beim Geburtstags-Besuch plauderte der ehemalige Verteidiger mit der „Krone“ über sein Profi-Debüt, das UEFA-Cup-Viertelfinale 2005, ein unrühmliches Ende in Favoriten und absurde Bedingungen beim Nationalteam.

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„Kommst zur Massage?“ Grinsend empfing Ernst Dospel die „Krone“ zum Besuch anlässlich seines 50ers in seinem Haus in Niederösterreich. Das für den ehemaligen Verteidiger trautes Heim und Arbeitsplatz zugleich ist – die Austria-Legende machte sich vor einigen Jahren als Heilmasseur selbstständig. „Fußball spielt in meinem Leben nur noch eine untergeordnete Rolle. Gsehn’ hab ich ohnehin ja schon fast alles“ – wie etwa 344 Bundesliga-Partien, magische Europacup-Nächte, Duelle gegen die Besten der Welt und drei Cup- bzw. zwei Meistertitel mit der Wiener Austria.

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