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Nächster Showdown

Wahl der neuen SPÖ-Chefs wird zur Hängepartie

Innenpolitik
08.10.2026 05:00
Eva-Maria Holzleitner war schon bisher Stellvertreterin von Andreas Babler.
Eva-Maria Holzleitner war schon bisher Stellvertreterin von Andreas Babler.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Christian Nusser
Von Christian Nusser

Am Donnerstag legen die Parteigremien fest, wer ab jetzt die SPÖ führen soll. Formal ist alles klar, aber das Statut macht die Wahl nun spannend. Babler-Gegner sehen eine Chance, den bisherigen Chef endgültig zu entmachten.

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Im Nobelhotel Steigenberger in der Wiener Innenstadt hatte sich die SPÖ am Sonntag entschieden, wer hinkünftig eine führende Rolle in der Partei spielt. Eigentlich! Markus Marterbauer soll Andreas Babler Anfang des nächsten Jahres sowohl als Vizekanzler als auch als Parteichef nachfolgen, sofern das seine Gesundheit zulässt. Der Beschluss muss nun von den SPÖ-Gremien abgesegnet werden. An sich ein formaler Vorgang, aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail.

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