Wahl der neuen SPÖ-Chefs wird zur Hängepartie

Im Nobelhotel Steigenberger in der Wiener Innenstadt hatte sich die SPÖ am Sonntag entschieden, wer hinkünftig eine führende Rolle in der Partei spielt. Eigentlich! Markus Marterbauer soll Andreas Babler Anfang des nächsten Jahres sowohl als Vizekanzler als auch als Parteichef nachfolgen, sofern das seine Gesundheit zulässt. Der Beschluss muss nun von den SPÖ-Gremien abgesegnet werden. An sich ein formaler Vorgang, aber der Teufel steckt bekanntlich im Detail.