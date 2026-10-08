Neue Euro-Krise durch Frankreich?

1968 hatte Präsident de Gaulle auf den Maiaufstand der Studenten mit der Auflösung der Nationalversammlung und Neuwahlen reagiert. Sie brachten den erwarteten konservativen Gegenschlag der sogenannten schweigenden Mehrheit, denn sie pocht auf Recht und Ordnung. Diese Haltung kann heute von einer migrantischen Gesellschaft nicht mehr von vornherein angenommen werden. Dennoch: Die Siegaussichten von Le Pen waren noch nie so hoch.