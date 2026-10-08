25 Grad zum Abschied: Dann kommt die Kälte

Wer Donnerstagfrüh aus dem Fenster schaut, könnte vom angekündigten Wetterumschwung zunächst noch wenig merken. Vor allem in der Osthälfte Österreichs zeigt sich neben Wolken immer wieder die Sonne und noch einmal wird es ungewöhnlich warm für Oktober. Im Westen sieht die Sache allerdings schon ganz anders aus.