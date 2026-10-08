25 Grad zum Abschied: Dann kommt die Kälte

Wer Donnerstagfrüh aus dem Fenster schaut, könnte vom angekündigten Wetterumschwung zunächst noch wenig merken. Vor allem in der Osthälfte Österreichs zeigt sich neben Wolken immer wieder die Sonne und noch einmal wird es ungewöhnlich warm für Oktober. Im Westen sieht die Sache allerdings schon ganz anders aus.
Von Vorarlberg bis Kärnten dominieren bereits in der Früh die Wolken, stellenweise fällt Regen. Während dort tagsüber nur noch 14 bis 20 Grad erreicht werden, sind im Osten noch einmal bis zu 25 Grad möglich.
Regen breitet sich aus
Lange hält sich das freundliche Wetter aber auch im Osten nicht. Im Laufe des Tages werden die Regenschauer häufiger und breiten sich auf weite Teile Österreichs aus. Sogar einzelne Gewitter sind möglich. Dazu frischt lebhafter bis starker Westwind auf und bringt deutlich kühlere Luft ins Land.
Schauen Sie auf unserer interaktiven Regenkarte nach, ob es auch in Ihrer Region regnen wird:
Besonders deutlich zeigt sich der Unterschied in Wien: Hier sind am Donnerstag noch einmal rund 25 Grad möglich. Erst Richtung Abend werden die Wolken dichter, Regenschauer ziehen auf und kräftiger Nordwestwind kündigt den Temperatursturz an.
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