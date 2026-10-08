„Die Leute hier sind absolut Fußball-verrückt!“

Seit Cem Üstündag im Winter von Kasimpasa zum damaligen Zweitligisten Amedspor wechselte, ging der Weg für den kurdischen Klub aus Anatolien und ihn stetig bergauf. Nicht die einzige Freude beim 25-jährigen Tiroler: Auch eine Fahrgemeinschaft aus Jugend-Zeiten macht ihn heute noch richtig stolz.