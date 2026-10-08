Morgenstern: „Hat uns völlig unerwartet getroffen“

„Viele aufmunternde Nachrichten“

Fest steht: Den Spaß am Fliegen lässt er sich nicht nehmen. Zudem freut sich „Morgi“ über die große Unterstützung: „Ich möchte mich persönlich für euer Verständnis, eure Geduld und vor allem für die vielen aufmunternden Nachrichten bedanken, die mich und unser Team in dieser außergewöhnlichen Situation erreichen.“ Ob man den Heli jemals wiedersehen wird, bleibt jedoch völlig ungewiss …