„Vertrauen hat in der digitalen Welt keinen Platz“

Der Herbst ist ins Land gezogen, die Temperaturen fallen – und die Pelletspeicher werden wieder befüllt. Das wissen auch die dreisten Betrugsbanden, und locken potenzielle Opfer aktuell gezielt mit vermeintlichen Schnäppchenpreisen für Holzpellets, aber auch Briketts und Brennholz in die Falle. Geködert wird meist per Inserate auf Social-Media-Plattformen, die infolge zu den Online-Fake-Shops führen. Ziel der Banden: Eine Vorauszahlung für die nicht vorhandenen Waren kassieren.