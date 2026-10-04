Star aus „Sissy“-Filmen mit 97 Jahren verstorben

In der Josefstadt spielte Rueprecht indes in Produktionen wie Horvaths „Geschichten aus dem Wienerwald“ (1994), Nestroys „Höllenangst“ (1997) sowie den Shakespeare-Produktionen „Wie es euch gefällt“ (1994) und „Was ihr wollt“ (1997). In Eugene Labiches Komödie „Das Sparschwein“ war er als Kellner im Einsatz, an der Burg stand er als „Professor Bernhardi“ auf der Bühne und in Mörbisch als Kaiser Franz Joseph im „Weißen Rössl“.