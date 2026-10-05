Ursula Strauss als Kommissarin in „Tiroler Blut“

Andere Meinungen muss man aushalten und manchmal muss man eben länger diskutieren oder es auch mal aushalten, dass jemand anderer anders denkt …

Es gehört ausgestritten, es gehört sich aushalten. Das ist vielleicht unangenehmer, aber für unsere Zwischenmenschlichkeit wichtig. Wenn man offenbleibt und Argumente zulässt, wenn man es schafft, wirklich in einen Diskurs zu gehen, der einen Inhalt hat, dann ist man schon irrsinnig weit und es können viele neue Dinge zwischen uns entstehen. Das ist so wichtig für uns als Menschen, auch um die eigene Position besser definieren zu können. Die Leute unterhalten sich lieber mit irgendeinem Chatbot oder mit anonymen Menschen, die tausende Kilometer weit entfernt sind, weil es einfacher ist, sich aus der Verantwortung und auch aus der Menschlichkeit zu entziehen. So bleibt alles an der Oberfläche. Dieser Zustand ist vordergründig etwas Angenehmes, denn da muss man sich nicht reiben, da muss man nicht sich selbst hinterfragen oder in einen Konflikt gehen oder auch mal zugeben, dass man sich geirrt hat. Das Zugeben, dass man sich geirrt hat, gehört zum Leben dazu. Das sind die Momente, aus denen man lernt und sie machen uns menschlicher und lassen uns in tiefe Verbindungen gehen.