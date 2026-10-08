Eine 68-Jährige war im Prater der Star im Käfig

Sie kam mit ihren 68 Jahren mit einem Scooter, trug ein cooles Stirnband und lief dann beim fünfjährigen Jubiläum des österreichischen Padbol-Verbandes heiß. Christa Tauschek war im Fußball-Käfig im Trendsportzentrum im Prater der Star beim „President’s Cup“. Die Wienerin ist eine der Fußball-Pionierinnen in Österreich, gewann 1973 mit dem Favortiner AC die erste Meisterschaft in Österreich.