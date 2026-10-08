Messis Abschiedspost mit spezieller Erwähnung

Vermisst das Trikot jetzt schon

In seinem aktuellen Post reflektiert Messi seinen Abschied aus der Nationalmannschaft. Neben weiteren Danksagungen – vor allem an seine Familie – schrieb er: „Gestern war mein letztes Spiel, und ich vermisse es schon, das himmelblau-weiße Trikot zu tragen. Ich weiß, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Es war ein unglaublicher Weg, voller Freuden, aber auch einiger trauriger Momente, doch für mich steht fest, dass sich jeder Schritt gelohnt hat.“