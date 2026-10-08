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„Ihn nicht vergessen“

Messis Abschiedspost mit spezieller Erwähnung

Fußball International
08.10.2026 05:33
Lionel Messis Familie war bei seinem Abschiedsspiel natürlich mit dabei.
Lionel Messis Familie war bei seinem Abschiedsspiel natürlich mit dabei.(Bild: AP/Gustavo Garello)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Einen Tag nach seiner letzten Gala für die argentinische Nationalmannschaft hat Superstar Lionel Messi einen Abschiedstext auf Instagram veröffentlicht. Darin erinnert der 39-Jährige an Diego Maradona. 

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„Ich möchte Diego nicht vergessen, der unser Land dorthin gebracht hat, wo es hingehört, und der uns – wie ich immer sage – bei jedem Schritt, den wir gemacht haben, geholfen hat, sowohl hier bei uns als auch vom Himmel aus.“

Bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika trafen sich die Wege der beiden Ausnahmefußballer. Maradona trainierte damals die „Albiceleste“ mit dem jungen Messi. Ein 0:4 im Viertelfinale gegen die deutsche Mannschaft war Endstation.

Diego Maradona (li.) und Lionel Messi
Diego Maradona (li.) und Lionel Messi(Bild: AP/Luca Bruno)

Maradona hatte Argentinien als Kapitän 1986 in Mexiko zum Weltmeistertitel geführt. Messi gelang dies 2022 in Katar, das WM-Endspiel im Sommer in den USA gegen Spanien ging 0:1 verloren.

Vermisst das Trikot jetzt schon
In seinem aktuellen Post reflektiert Messi seinen Abschied aus der Nationalmannschaft. Neben weiteren Danksagungen – vor allem an seine Familie – schrieb er: „Gestern war mein letztes Spiel, und ich vermisse es schon, das himmelblau-weiße Trikot zu tragen. Ich weiß, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Es war ein unglaublicher Weg, voller Freuden, aber auch einiger trauriger Momente, doch für mich steht fest, dass sich jeder Schritt gelohnt hat.“

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Ronaldo würdigt seinen Rivalen
Der Post wurde in kurzer Zeit millionenfach gelikt und kommentiert. Darunter findet sich auch ein Beitrag von Cristiano Ronaldo (41), dessen Zukunft in der portugiesischen Nationalmannschaft derzeit offen ist. Messis langjähriger Rivale um den Titel des Weltfußballers schrieb: „Leo, so viele Jahre hast du dein Land verteidigt und eine Geschichte geschrieben, die für immer in Erinnerung bleiben wird. Mein ganzer Respekt für das, was du mit Argentinien erreicht hast. Eine Umarmung.“

Via Instagram meldete sich Cristiano Ronaldo (r.) bei Lionel Messi (l.).
Via Instagram meldete sich Cristiano Ronaldo (r.) bei Lionel Messi (l.).(Bild: AFP/APA/OSCAR DEL POZO/GETTY IMAGES/Rich Storry)

Gala zum Abschied
Messi hatte im Freundschaftsspiel gegen Benin ein letztes Mal das Trikot seines Landes getragen. Zu dem 3:0 im Monumental-Stadion von Buenos Aires trug er einen Treffer und zwei Torvorlagen bei.

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