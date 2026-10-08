Drittes Lerncafé bietet Unterstützung für Kinder

Gemeinsam mit der „100 Jahre Kelag Gemeinnützige Privatstiftung“ wurde nun in Villach das dritte Lerncafé im Kolpinghaus eröffnet. „Die Unterstützung der Stiftung macht es möglich, dass wir unser Angebot weiter ausbauen. So können nun auch Kinder, die bisher auf der Warteliste standen, im neuen Lerncafé gefördert werden“, schildert Karin Ibovnik, zuständig für alle neun Lerncafés in Kärnten. Insgesamt 30 Kinder werden hier betreut. Die Einrichtung ist für die kommenden drei vollfinanziert.