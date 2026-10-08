Drittes Lerncafé bietet Unterstützung für Kinder

Mit dem neuen Schuljahr hat die Caritas im Kolpinghaus Villach ein Lerncafé eröffnet. „100 Jahre Kelag gemeinnützige Privatstiftung“ ermöglichte die Umsetzung.
Die Schule hat nun wieder begonnen, und viele Kinder und Jugendliche stehen vor großen Herausforderungen: komplexe Lerninhalte müssen erarbeitet werden, es gibt daheim aber nur begrenzte Unterstützungsmöglichkeiten der Eltern oder Sprachbarrieren. Oft haben auch Eltern haben nicht die finanziellen Mittel, ihren Kindern eine geeignete Nachhilfe zu finanzieren.
Hier kommen die Caritas Lerncafés zum Einsatz. Teams aus pädagogischen Fachkräften und zahlreichen Freiwilligen unterstützen die Schüler beim Verstehen des Lernstoffs, bei Hausübungen und Vorbereitungen auf Schularbeiten und Tests.
Gemeinsam mit der „100 Jahre Kelag Gemeinnützige Privatstiftung“ wurde nun in Villach das dritte Lerncafé im Kolpinghaus eröffnet. „Die Unterstützung der Stiftung macht es möglich, dass wir unser Angebot weiter ausbauen. So können nun auch Kinder, die bisher auf der Warteliste standen, im neuen Lerncafé gefördert werden“, schildert Karin Ibovnik, zuständig für alle neun Lerncafés in Kärnten. Insgesamt 30 Kinder werden hier betreut. Die Einrichtung ist für die kommenden drei vollfinanziert.
Damit das Kelag-Lerncafé in Villach in Zukunft gut aufgestellt ist, sucht die Caritas Kärnten noch engagierte Freiwillige, die Kinder beim Lernen begleiten und unterstützen möchten. Der Zeitaufwand beträgt etwa zwei Stunden pro Woche. Es können sich auch Pflichtpraktikanten für die Aufgabe melden. Nähere Informationen unter 0463/55 560921 oder via E-Mail an freiwillig@caritas-kaernten.at
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