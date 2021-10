Mit den „Lerncafés“ der Caritas zum Schulerfolg

Sechs herausragende Sozialprojekte in Kärnten werden heuer durch die Initiative „Anadi hilft“ unterstützt. Darunter auch das „Caritas Lerncafé“ Siebenhügel in Klagenfurt. Hier bekommen Kinder und Jugendliche Hilfe bei Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitungen - und vor allem auch eines vermittelt: Freude am Lernen!