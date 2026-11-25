Zsommstehn-Chef als Stammkunde

Während andere Hutgeschäfte in der Stadt längst ihre Türen schließen mussten, hat sich die „Luise“ behauptet. Das Erfolgsgeheimnis: treue Stammkundschaft, persönliche Beratung und ein Gespür für Mode. „Früher gab es sieben Geschäfte, heute nur noch uns.“ Zu den Stammkunden zählt auch Zsommstehn-Chef Igor Ogris, der mittlerweile rund 20 verschiedene Hutmodelle zu Hause hat. „Ich trage seit zehn Jahren Hüte, früher hatte ich Kappen. Aber jetzt stehe ich auf den Hut“, erzählt der Wirt. Seine Sammlung ist vielfältig, sogar ein rosafarbenes Modell befindet sich darunter.