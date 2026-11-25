Am 25. November ist der Internationale Tag des Hutes, in Klagenfurt hält das Geschäft „Luise Modellhüte“ in der Wiener Gasse eine besondere Tradition am Leben. Seit 81 Jahren werden hier Hüte, Handschuhe und modische Accessoires verkauft.
Seit 81 Jahren werden „Luise Modellhüte“ Hüte, Handschuhe und modische Accessoires verkauft. Seit 43 Jahren führt Luise Steiner das Geschäft – mit viel Leidenschaft und persönlicher Beratung. Ein Hut ist weit mehr als nur ein modisches Accessoire. „Er kann ein Outfit vervollständigen und ein Gesicht zum Strahlen bringen“, sagt Luise Steiner. In Klagenfurt ist das „Luise Modellhüte“ eine echte Institution. Am 25. November wird der Internationale Tag des Hutes gefeiert.
Zsommstehn-Chef als Stammkunde
Während andere Hutgeschäfte in der Stadt längst ihre Türen schließen mussten, hat sich die „Luise“ behauptet. Das Erfolgsgeheimnis: treue Stammkundschaft, persönliche Beratung und ein Gespür für Mode. „Früher gab es sieben Geschäfte, heute nur noch uns.“ Zu den Stammkunden zählt auch Zsommstehn-Chef Igor Ogris, der mittlerweile rund 20 verschiedene Hutmodelle zu Hause hat. „Ich trage seit zehn Jahren Hüte, früher hatte ich Kappen. Aber jetzt stehe ich auf den Hut“, erzählt der Wirt. Seine Sammlung ist vielfältig, sogar ein rosafarbenes Modell befindet sich darunter.
Luise Steiner ist überzeugt, dass für jeden Menschen die passende Kopfbedeckung zu finden ist: „Jedem passt ein Hut. Man muss nur probieren.“ Dass Accessoires auch heute noch etwas Besonderes sind, zeigt sich nicht zuletzt. „Da war ein Kunde im Geschäft, der hat Handschuhe noch bei meiner Chefin gekauft. Das war vor 40 Jahren“, schmunzelt Luise Steiner und erinnert damit an die lange Geschichte des Hauses.
Briten gelten als große Hutliebhaber
Besonders in Großbritannien hat die Hutkultur einen hohen Stellenwert. Auch Queen Elizabeth II. galt als begeisterte Hutträgerin und war für ihre außergewöhnlichen Kopfbedeckungen bekannt. Sie hatte 5000 Hüte zu Hause. Die britische Huttradition zeigt, dass ein Hut weit mehr sein kann als ein praktischer Schutz vor Wind und Wetter. Tradition lebt. „In unserem Geschäft kostet ein Hut rund 70 Euro“, erzählt Luise. „Und alle werden fündig.“
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