„Lohengrin“: Die Sehnsucht nach der Macht

„Der Chor bildet eine Gesellschaft ab, die nach einer Person sucht, die sie in die Zukunft führen kann“, sagt er. Im Hintergrund schwele eine ständige „Kriegsdrohung“, auch dass jede intime Handlung oder Begegnung von der Öffentlichkeit beobachtet wird, stellt einen Bezug zum Heute her (Stichwort Social Media). Sogar ein Video mit KI-generierten Figuren kommt vor, allerdings nur als Ergänzung.