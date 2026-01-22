Stadträte ohne Aufgabe kosten 2600 Euro – pro Tag!

Im Hintergrund verhandelt der Bund über eine Abschaffung der Proporz-Posten, wenn auch zaghaft. Der Grund ist klar: kaum jemand will die Versorgungsjobs für Parteigünstlinge gefährden. Vor allem die NEOS kämpfen für ein Ende des Proporz-Systems – sowohl im Bund, wo der Nationalrat die Einstellung der Stadträte mit einer Zweidrittelmehrheit beschließen müsste, als auch in der Stadt.