Es tut sich was in der Alpenstadt

Der Gaumen bekommt, was das Herz will

In ihren kleinen Laden im Herzen der Bludenzer Altstadt locken die beiden nicht nur mit ihrem nonchalanten und zugleich kompetenten önologischen, also den Wein betreffenden, Wissen, sondern auch mit einem Sortiment, das seinesgleichen sucht: Die hiesigen selektierten Weine stammen ausschließlich von Winzern, die die beiden auch persönlich kennen. Österreichisch, italienisch, portugiesisch, französisch. Der Gaumen bekommt, was das Herz will.