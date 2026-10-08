Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Oanen in dr Krone“

Es tut sich was in der Alpenstadt

Vorarlberg
08.10.2026 10:45
Piefke & Fatso waren zu Gast bei „Weinpunkt“ im Herzen von Bludenz.
Piefke & Fatso waren zu Gast bei „Weinpunkt“ im Herzen von Bludenz.(Bild: huppmann bros.)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Nun besuchten sie zwei Weinliebhaber, die in der südlichsten Stadt Vorarlbergs für Furore sorgen. Zu Gast bei „Weinpunkt“ in Bludenz.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Man kennt sie wahrscheinlich, die Witze über die leeren Straßen in Bludenz, oder die Kommentare, in der Stadt sei nicht viel los. Es mangle an Möglichkeiten und Ideen. Wir nehmen uns da gar nicht aus – im Ländle frotzelt man halt gerne ein bisschen gegen andere Städte als die eigene.

Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine ...
Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Über die Grenzen hinaus bekannt filmen, schreiben und feiern die beiden auf Social Media, im Print und überall dort, wo „adulter Kokolores“ gewünscht ist.(Bild: Michael Kreyer)

Weinauswahl der besonderen Klasse
Daniel und Stefan heißen die beiden eingangs erwähnten Herren. Man würde die beiden wohl als Quereinsteiger bezeichnen. Der eine Bauleiter, der andere Architekt – und nun auch noch Weinhändler und Gastgeber. So kann’s gehen.

PIefke & Fatso probierten den einen oder anderen feinen Tropfen.
PIefke & Fatso probierten den einen oder anderen feinen Tropfen.(Bild: huppmann bros.)
Neben ausgewählten Weinen gibt es hier unter anderem auch hochwertigen Kaffee, Schokolade, Essig ...
Neben ausgewählten Weinen gibt es hier unter anderem auch hochwertigen Kaffee, Schokolade, Essig und Öle.(Bild: huppmann bros.)

Der Gaumen bekommt, was das Herz will
In ihren kleinen Laden im Herzen der Bludenzer Altstadt locken die beiden nicht nur mit ihrem nonchalanten und zugleich kompetenten önologischen, also den Wein betreffenden, Wissen, sondern auch mit einem Sortiment, das seinesgleichen sucht: Die hiesigen selektierten Weine stammen ausschließlich von Winzern, die die beiden auch persönlich kennen. Österreichisch, italienisch, portugiesisch, französisch. Der Gaumen bekommt, was das Herz will.

Lesen Sie auch:
Wer eine ausgefallenere, aber dennoch traditionelle Küche probieren möchte, ist im „Oxa“ an der ...
„Oanen in dr Krone“
Der „Oxa“ in Hittisau: Jung und traditionell
17.09.2026
„Oanen in dr Krone“
„Anna Genuss“: ein bieriges Erlebnis
10.09.2026
„Oanen in dr Krone“
Gut und günstig – und das mitten in Dornbirn
25.06.2026

Bereicherung für Bludenz
Mit tollen Events wie dem Winzerfest, oder Genuss-Abenden mit Top-Köchen und Winzern bringen sie Leben in die Alpenstadt.

Unsere Bewertung

Wein: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 4/5

Gesamteindruck: 4/5

Website:  Weinpunkt, Bludenz

Der „Weinpunkt“: eine Bereicherung für Bludenz und Freunde guten Weins.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
08.10.2026 10:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
13° / 15°
Symbol starker Regen
Bludenz
14° / 15°
Symbol starker Regen
Dornbirn
15° / 16°
Symbol starker Regen
Feldkirch
14° / 16°
Symbol starker Regen

krone.tv

Der deutsche Autobauer Porsche setzt an sämtlichen Hebeln an, um Kosten zu sparen (Symbolbild).
Kampf gegen Krise
Porsche setzt auf Stellenabbau und Luxusmodelle
Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
206.194 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
116.509 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Österreich
Der ORF-Akt: „Rolilein Schlaf gut und träum schön“
89.413 mal gelesen
Im Tagebuch der „Kronzeugin“ (Grafik im Hintergrund mit Originalsätzen) kommen die beiden Männer ...
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1560 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
FPÖ liebäugelt plötzlich mit den NEOS als Partner
1194 mal kommentiert
Wie viele Gemeinsamkeiten haben FPÖ und NEOS?
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
881 mal kommentiert
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Mehr Vorarlberg
„Oanen in dr Krone“
Es tut sich was in der Alpenstadt
Festival
Ein Traum von 50 Klavieren in Bludenz
Zwei Schwerverletzte
Schwerer Arbeitsunfall auf Baustelle in Feldkirch
Sport Tv Logo
Sieben Monate später
ÖSV-Abfahrerin vor Comeback nach Kreuzbandriss
Rothosen-Stürmer
Dieser Mann ist eine echte Torgarantie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf