Es tut sich was in der Alpenstadt

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Nun besuchten sie zwei Weinliebhaber, die in der südlichsten Stadt Vorarlbergs für Furore sorgen. Zu Gast bei „Weinpunkt“ in Bludenz.
Man kennt sie wahrscheinlich, die Witze über die leeren Straßen in Bludenz, oder die Kommentare, in der Stadt sei nicht viel los. Es mangle an Möglichkeiten und Ideen. Wir nehmen uns da gar nicht aus – im Ländle frotzelt man halt gerne ein bisschen gegen andere Städte als die eigene.
Weinauswahl der besonderen Klasse
Daniel und Stefan heißen die beiden eingangs erwähnten Herren. Man würde die beiden wohl als Quereinsteiger bezeichnen. Der eine Bauleiter, der andere Architekt – und nun auch noch Weinhändler und Gastgeber. So kann’s gehen.
Der Gaumen bekommt, was das Herz will
In ihren kleinen Laden im Herzen der Bludenzer Altstadt locken die beiden nicht nur mit ihrem nonchalanten und zugleich kompetenten önologischen, also den Wein betreffenden, Wissen, sondern auch mit einem Sortiment, das seinesgleichen sucht: Die hiesigen selektierten Weine stammen ausschließlich von Winzern, die die beiden auch persönlich kennen. Österreichisch, italienisch, portugiesisch, französisch. Der Gaumen bekommt, was das Herz will.
Bereicherung für Bludenz
Mit tollen Events wie dem Winzerfest, oder Genuss-Abenden mit Top-Köchen und Winzern bringen sie Leben in die Alpenstadt.
Wein: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 4/5
Gesamteindruck: 4/5
Website: Weinpunkt, Bludenz
Der „Weinpunkt“: eine Bereicherung für Bludenz und Freunde guten Weins.
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