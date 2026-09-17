Der „Oxa“ in Hittisau: Jung und traditionell

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Auch dieses Mal überrascht der Bregenzerwald mit einem gelungenen Konzept, das man sich im Rheintal wünschen würde.
Für unsere heutige Ausgabe verschlug es uns ins beschauliche Zweitausend-Seelen-Dorf Hittisau, ein bei Wanderern, Bikern und anderen Bergsport-Begeisterten besonders beliebter Ort. Aber nicht nur erschöpfte Alpinisten finden hier bei einem kühlen Radler Erfrischung, nein, auch Freunde der Kulinarik kommen in Hittisau auf ihre Kosten.
Ein kulinarisches Überraschungspaket
Und im „Oxa“ wird’s in diesem Kontext besonders spannend: Spinat-Matcha-Sesam Suppe mit asiatisch gefüllten Teigtaschen. Burrata mit Kürbis-Marillen-Chutney. Kalbsbratwurst mit fruchtiger Tomaten-Mango-Sauce. Und ja, das klappt tatsächlich. Wir waren selbst überrascht.
Und konträr zur trendig-urbanen Namensgebung einiger Speisen funktionieren diese ganz ausgezeichnet! Man merkt direkt, dass die Küche ihr Handwerk versteht.
Der „Oxa“ selbst ist wunderbar renoviert, eine gelungene Melange aus Geschichte und traditionellem Bregenzerwälder Flair gepaart mit der schlichten Moderne, die dem Auge nicht zu viel zumutet.
Essen: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 4/5
Gesamteindruck: 4/5
Website: Oxa, Hittisau
Vollendet wird das Ganze durch die weit über die Grenzen des Waldes bekannte Herzlichkeit der Gastgeber. Wir kommen definitiv wieder!
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