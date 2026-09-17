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„Oanen in dr Krone“

Der „Oxa“ in Hittisau: Jung und traditionell

Vorarlberg
17.09.2026 09:25
Wer eine ausgefallenere, aber dennoch traditionelle Küche probieren möchte, ist im „Oxa“ an der ...
Wer eine ausgefallenere, aber dennoch traditionelle Küche probieren möchte, ist im „Oxa“ an der richtigen Adresse.(Bild: huppmann bros.)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Auch dieses Mal  überrascht der Bregenzerwald mit einem gelungenen Konzept, das man sich im Rheintal wünschen würde.

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Für unsere heutige Ausgabe verschlug es uns ins beschauliche Zweitausend-Seelen-Dorf Hittisau, ein bei Wanderern, Bikern und anderen Bergsport-Begeisterten besonders beliebter Ort. Aber nicht nur erschöpfte Alpinisten finden hier bei einem kühlen Radler Erfrischung, nein, auch Freunde der Kulinarik kommen in Hittisau auf ihre Kosten.

Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine ...
Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Über die Grenzen hinaus bekannt filmen, schreiben und feiern die beiden auf Social Media, im Print und überall dort, wo „adulter Kokolores“ gewünscht ist.(Bild: Michael Kreyer)

Ein kulinarisches Überraschungspaket
Und im „Oxa“ wird’s in diesem Kontext besonders spannend: Spinat-Matcha-Sesam Suppe mit asiatisch gefüllten Teigtaschen. Burrata mit Kürbis-Marillen-Chutney. Kalbsbratwurst mit fruchtiger Tomaten-Mango-Sauce. Und ja, das klappt tatsächlich. Wir waren selbst überrascht.

Der „Oxa“ hält für Kulinarik-Freunde einige Überraschungen parat.
Der „Oxa“ hält für Kulinarik-Freunde einige Überraschungen parat.(Bild: huppmann bros.)

Und konträr zur trendig-urbanen Namensgebung einiger Speisen funktionieren diese ganz ausgezeichnet! Man merkt direkt, dass die Küche ihr Handwerk versteht.

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Der „Oxa“ selbst ist wunderbar renoviert, eine gelungene Melange aus Geschichte und traditionellem Bregenzerwälder Flair gepaart mit der schlichten Moderne, die dem Auge nicht zu viel zumutet.

Unsere Bewertung

Essen: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 4/5

Gesamteindruck: 4/5

Website:  Oxa, Hittisau

Vollendet wird das Ganze durch die weit über die Grenzen des Waldes bekannte Herzlichkeit der Gastgeber. Wir kommen definitiv wieder!

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