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„Oanen in dr Krone“

„Anna Genuss“: ein bieriges Erlebnis

Vorarlberg
10.09.2026 09:25
Bierliebhaber wie Piefke und Fatso kommen bei „Anna Genuss“ in Rankweil voll auf ihre Kosten.
Bierliebhaber wie Piefke und Fatso kommen bei „Anna Genuss“ in Rankweil voll auf ihre Kosten.(Bild: huppmann bros.)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Bei „Anna Genuss“ in Rankweil erlebten sie Kulinarik der bierigen Art.

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Wir starten direkt mit dem Aperitif, „Grapie Spritz“, und dem Gedeck, das von sogenannter Treberbutter (enthält Rückstände des Braumalzes) begleitet wird. So etwas bekommt man nicht jeden Tag und es unterstreicht den Braubezug des Wirtshauses.

Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine ...
Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Über die Grenzen hinaus bekannt filmen, schreiben und feiern die beiden auf Social Media, im Print und überall dort, wo „adulter Kokolores“ gewünscht ist.(Bild: Michael Kreyer)

Ein bieriges Menü
Zur Vorspeise wird uns direkt die Bierbegleitung kredenzt. Das Vitello ist gut, das Tatar auf der gröberen Seite gehackt und schön abgeschmeckt.

Sommerlicher Drink: der „Grapie Spritz“.
Sommerlicher Drink: der „Grapie Spritz“.(Bild: huppmann bros.)
Vitello tonnato zum Start.
Vitello tonnato zum Start.(Bild: huppmann bros.)
Köstlich: Schweinsfilet mit Wurzelgemüse, Karfiolpüree und dunklem Bierjus.
Köstlich: Schweinsfilet mit Wurzelgemüse, Karfiolpüree und dunklem Bierjus.(Bild: huppmann bros.)

Weiter geht’s mit dem Hauptakt: Schweinsfilet mit tollem Wurzelgemüse, Karfiolpüree und dunklem Bierjus, begleitet von Gambrinus-Bier. Das ist wirklich stimmig. Noch besser sind aber die Montafoner Käsknöpfle mit Suurem Käs und Pfefferbier-Begleitung – eine Kombination, die sich sehen lassen kann.

Zum Abschluss gibt’s eine Affogato-Abwandlung: hausgemachtes Popcorn-Eis mit Eisbock. Spannend. Gesättigt gönnen wir uns in der Kellerbar noch den ein oder anderen Cocktail, um den Abend abzurunden.

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Eine Biergaststätte der etwas anderen Art
Zu gehoben für eine Braugaststätte, zu leger für Fine Dining: Wo also reiht sich „Anna Genuss“ nun ein?

Unsere Bewertung

Essen: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 3,5/5

Gesamteindruck: 4/5

Website:  Anna Genuss, Rankweil

Für uns wohl am ehesten in die Kategorie „kreative, gutbürgerliche Wirtshausküche auf bierig-gehobenem Niveau“. Mahlzeit und zum Wohl!

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