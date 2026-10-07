Frau (39) erwürgt: US-Soldat unter Mordverdacht

General Benjamin T. Watson teilte am Mittwoch mit, für die US-Soldaten gelte ab diesem Tag für einen Zeitraum von 48 Stunden ein „komplettes Verbot des Alkoholkonsums“ sowohl innerhalb als auch außerhalb der Basis. In diesen zwei Tagen sollten die US-Soldaten darin unterrichtet werden, die „Standards, Disziplin und unsere Verantwortlichkeiten als Mitglieder der Gemeinde von Okinawa“ einzuhalten, kündigte Watson an. Er bezeichnete dies als „Periode der Reflexion“. Der General erließ außerdem eine 30-tägige nächtliche Ausgangssperre für die US-Soldaten.