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Empörung in Japan

Frau (39) erwürgt: US-Soldat unter Mordverdacht

Ausland
07.10.2026 10:01
Rasch ist es zu Protesten gegen die in Japan stationierten Truppen gekommen – wie hier vor der ...
Rasch ist es zu Protesten gegen die in Japan stationierten Truppen gekommen – wie hier vor der US-Botschaft in Tokio.(Bild: AFP/CHRISTOPHER JUE)
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Von krone.at

Der Mord an einer 39-jährigen Frau hat in Japan große Empörung ausgelöst. Unter Tatverdacht steht ein dort stationierter US-Soldat. Als Reaktion hat der zuständige US-Militärkommandant in Okinawa nun einschränkende Maßnahmen gegen die eigenen Truppen verhängt.

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General Benjamin T. Watson teilte am Mittwoch mit, für die US-Soldaten gelte ab diesem Tag für einen Zeitraum von 48 Stunden ein „komplettes Verbot des Alkoholkonsums“ sowohl innerhalb als auch außerhalb der Basis. In diesen zwei Tagen sollten die US-Soldaten darin unterrichtet werden, die „Standards, Disziplin und unsere Verantwortlichkeiten als Mitglieder der Gemeinde von Okinawa“ einzuhalten, kündigte Watson an. Er bezeichnete dies als „Periode der Reflexion“. Der General erließ außerdem eine 30-tägige nächtliche Ausgangssperre für die US-Soldaten.

US-General Benjamin T. Watson hat nun die Bewegungsfreiheit seiner Untergebenen in Japan ...
US-General Benjamin T. Watson hat nun die Bewegungsfreiheit seiner Untergebenen in Japan eingeschränkt.(Bild: AFP/JIJI PRESS)

Soldat weist Vorwürfe zurück
Der Fall der getöteten Japanerin hat Empörung im Land ausgelöst. Die japanische Polizei hatte am Sonntag mitgeteilt, dass ein in Okinawa stationierter US-Marineinfanterist unter dem Verdacht festgenommen worden sei, die 39-jährige Frau in der Stadt Naha ermordet und ihr Portemonnaie gestohlen zu haben. Japanische Medien berichteten, die Frau sei erwürgt worden. Der festgenommene Soldat wies die Anschuldigungen demnach zurück.

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Nicht der erste Vorfall dieser Art
In Japan sind rund 54.000 US-Soldaten stationiert, die meisten davon in der Präfektur Okinawa. Von US-Soldaten begangene Delikte haben über die Jahre hinweg immer wieder für Empörung im Land gesorgt. Im vergangenen Jahr wurde ein US-Soldat wegen eines Vergewaltigungsversuchs zu siebenjähriger Haft verurteilt. 2017 erhielt ein früherer US-Militärangehöriger wegen Vergewaltigung und Ermordung einer Frau in Okinawa eine lebenslange Haftstrafe.

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