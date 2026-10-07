Empörung in Japan
Frau (39) erwürgt: US-Soldat unter Mordverdacht
Der Mord an einer 39-jährigen Frau hat in Japan große Empörung ausgelöst. Unter Tatverdacht steht ein dort stationierter US-Soldat. Als Reaktion hat der zuständige US-Militärkommandant in Okinawa nun einschränkende Maßnahmen gegen die eigenen Truppen verhängt.
General Benjamin T. Watson teilte am Mittwoch mit, für die US-Soldaten gelte ab diesem Tag für einen Zeitraum von 48 Stunden ein „komplettes Verbot des Alkoholkonsums“ sowohl innerhalb als auch außerhalb der Basis. In diesen zwei Tagen sollten die US-Soldaten darin unterrichtet werden, die „Standards, Disziplin und unsere Verantwortlichkeiten als Mitglieder der Gemeinde von Okinawa“ einzuhalten, kündigte Watson an. Er bezeichnete dies als „Periode der Reflexion“. Der General erließ außerdem eine 30-tägige nächtliche Ausgangssperre für die US-Soldaten.
Soldat weist Vorwürfe zurück
Der Fall der getöteten Japanerin hat Empörung im Land ausgelöst. Die japanische Polizei hatte am Sonntag mitgeteilt, dass ein in Okinawa stationierter US-Marineinfanterist unter dem Verdacht festgenommen worden sei, die 39-jährige Frau in der Stadt Naha ermordet und ihr Portemonnaie gestohlen zu haben. Japanische Medien berichteten, die Frau sei erwürgt worden. Der festgenommene Soldat wies die Anschuldigungen demnach zurück.
Nicht der erste Vorfall dieser Art
In Japan sind rund 54.000 US-Soldaten stationiert, die meisten davon in der Präfektur Okinawa. Von US-Soldaten begangene Delikte haben über die Jahre hinweg immer wieder für Empörung im Land gesorgt. Im vergangenen Jahr wurde ein US-Soldat wegen eines Vergewaltigungsversuchs zu siebenjähriger Haft verurteilt. 2017 erhielt ein früherer US-Militärangehöriger wegen Vergewaltigung und Ermordung einer Frau in Okinawa eine lebenslange Haftstrafe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.