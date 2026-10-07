Das Heer ist im Einsatz an der Klima-Front

Forscher nehmen die Widerstandsfähigkeit vieler Baumarten gegen den Wetterwandel im Wald auf dem Truppenübungsplatz ins Visier. Über aktuelle Erkenntnisse informierte sich die Verteidigungsministerin.
Die Auswirkungen des Klimawandels machen sich unaufhaltsam bemerkbar. Immer öfter und stärker treten Hitzeperioden auf, die lang anhaltende Trockenheit mit sich bringen. Die Folgen der extremen Wetterkapriolen setzen vielen heimischen Baumarten kräftig zu und führen vermehrt zu Schäden.
Flora Grundlage für funktionierendes Öko-System
Dagegen kämpft unser Bundesheer in einer Forschungskooperation mit der Wiener Universität für Bodenkultur (BOKU) an. In einem Versuchswald mit vier Hektar auf dem Truppenübungsplatz Bruckneudorf werden gebietsfremde Baumarten auf ihre Eignung für die klimatischen Bedingungen der Zukunft untersucht.
„Unsere Flora ist eine wesentliche Grundlage für ein funktionierendes Öko-System. Die Erkenntnisse aus dem Versuchswald sollen dazu beitragen, unsere Wälder fitter und widerstandsfähiger gegenüber den Folgen des Klimawandels zu machen“, erklärte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner bei ihrer Visite auf dem Truppenübungsplatz, der vollständig im Europaschutzgebiet Neusiedler See – Nordöstliches Leithagebirge liegt.
Vielversprechende Baumarten
Die Partnerschaft mit der BOKU besteht bereits seit 15 Jahren. Darüber hinaus ist der Versuchswald in Bruckneudorf mit wissenschaftlichen Untersuchungen auf internationalem Niveau in der Schweiz und Deutschland verbunden. Gepflanzt wurden Baumarten, die wegen ihrer Anpassungsfähigkeit an das Klima, ihres Holz- und Ertragspotenzials und ihrer nicht invasiven Eigenschaften als vielversprechend gelten. Zu den untersuchten Arten zählen Libanon-Zeder, Griechische Tanne, Hemlocktanne, Troja-Tanne, Orient-Buche, Silber-Linde, Amerikanische Gleditschie, Europäischer Zürgelbaum und Hickory-Arten.
Die Ministerin griff bei ihrem Besuch selbst zur Schaufel, um die Versuchsfläche um weitere heimische und mediterrane Baumarten zu ergänzen. Neu eingesetzt wurde eine Gruppe von Pinien. Die Mittelmeer-Kiefer ist sowohl für den Wald als auch für die Landwirtschaft in Ostösterreich interessant – Stichwort Agroforstwirtschaft mit Produktion von Pinienkernen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.