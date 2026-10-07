Das Heer ist im Einsatz an der Klima-Front

Vielversprechende Baumarten

Die Partnerschaft mit der BOKU besteht bereits seit 15 Jahren. Darüber hinaus ist der Versuchswald in Bruckneudorf mit wissenschaftlichen Untersuchungen auf internationalem Niveau in der Schweiz und Deutschland verbunden. Gepflanzt wurden Baumarten, die wegen ihrer Anpassungsfähigkeit an das Klima, ihres Holz- und Ertragspotenzials und ihrer nicht invasiven Eigenschaften als vielversprechend gelten. Zu den untersuchten Arten zählen Libanon-Zeder, Griechische Tanne, Hemlocktanne, Troja-Tanne, Orient-Buche, Silber-Linde, Amerikanische Gleditschie, Europäischer Zürgelbaum und Hickory-Arten.