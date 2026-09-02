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Nach Bauzaun-Skandal

Jetzt kommt’s zur Revolte im Tourismusverband

Salzburg
02.09.2026 22:29
Joesi Schauer und Dalibor Simic führen die Liste an.
Joesi Schauer und Dalibor Simic führen die Liste an.(Bild: zVg)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Jetzt geht es in Hallein Schlag auf Schlag: Nach dem Bauzaun-Desaster beim Halleiner Stadtfest rumorte es im Salinenstädtchen gewaltig. Zwei Unternehmer wollen jetzt mit einer neuen Liste den aktuellen Vorstand und den umstrittenen Geschäftsführer stürzen...

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Der Vorstand des Tourismusverbandes (TVB) trat daraufhin zurück. Die Stadtpolitik tagte sogar in einer Sondersitzung, ohne Eingriffsrecht in die TVB-Agenden. Die Causa beruhigte sich allerdings nach der Wahl eines neuen TVB-Ausschusses. Mit Alois Schöninger wurde damals ein neuer Obmann gewählt. Seither hört man wenig Neues aus Hallein.

Bis heute: Denn mit Joesi Schauer und Dalibor Simic stehen zwei Unternehmer in der Altstadt als neue Anwärter für die Spitze des TVBs bereit. Die beiden wollen eine neue Liste anführen, die bei der außerordentlichen, aber zwingend notwendigen, Jahreshauptversammlung des TVB kandidiert. Schauer, Inhaber eines Optikergeschäftes, sagt zur „Krone“: „Der Tourismusverband in Hallein braucht einen rigorosen Neustart. Das ist nach den Vorkommnissen notwendig.“ Schauer will Obmann werden, Simic sein Vize: „Alle Leute auf der Liste haben zusammen über 100 Mitarbeiter, wir sind breit aufgestellt. Eines ist klar: Wir brauchen einen neuen Geschäftsführer.“

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Das heißt: Wird die neue Liste gewählt, dürfte Rainer Candido nach allen arbeitsrechtlichen Bedingungen aus dem TVB ausscheiden. Schauer: „Es muss wieder Ruhe und Ordnung herrschen. Wir wollen als Vorstand vorgeben, was der Geschäftsführer zu machen hat, nicht umgekehrt.“ 

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