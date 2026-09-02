Jetzt kommt’s zur Revolte im Tourismusverband

Bis heute: Denn mit Joesi Schauer und Dalibor Simic stehen zwei Unternehmer in der Altstadt als neue Anwärter für die Spitze des TVBs bereit. Die beiden wollen eine neue Liste anführen, die bei der außerordentlichen, aber zwingend notwendigen, Jahreshauptversammlung des TVB kandidiert. Schauer, Inhaber eines Optikergeschäftes, sagt zur „Krone“: „Der Tourismusverband in Hallein braucht einen rigorosen Neustart. Das ist nach den Vorkommnissen notwendig.“ Schauer will Obmann werden, Simic sein Vize: „Alle Leute auf der Liste haben zusammen über 100 Mitarbeiter, wir sind breit aufgestellt. Eines ist klar: Wir brauchen einen neuen Geschäftsführer.“