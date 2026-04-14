Hakenkreuz-Skandal in polnischem Parlament

Ein rechtsradikaler Abgeordneter hat mitten im polnischen Parlament mit einer Israel-Fahne, „verziert“ mit einem Hakenkreuz, geweht. Damit nicht genug: Der Politiker setzte Israel mit dem Dritten Reich Hitlers gleich.
Er sorgte für Empörung im Parlament in Polen. „Israel ist das neue Dritte Reich, und seine Flagge sollte genau so aussehen“, begründete Konrad Berkowicz von der Konfederacja seine Aktion. Denn Israel begehe im Nahen Osten einen Völkermord mit besonderer Grausamkeit.
Der Skandal im Parlament im Video:
Berkowicz: „Israel tötete mehr Kinder als Russland in der Ukraine“
Der Abgeordnete kritisierte, dass besonders durch Israels Einsatz von weißem Phosphor schon viele Kinder ums Leben gekommen sind. „Viel mehr“ als in Russlands Krieg gegen die Ukraine.
Andere Abgeordnete empört
Sein Verhalten wurde vom Parlamentspräsidenten und anderen anwesenden Abgeordneten umgehend verurteilt. Nach polnischem Recht ist das Zeigen von Nazi-Symbolen eine Straftat. Als er die Flagge im Parlament entrollte, riefen viele Abgeordnete im Saal: „Skandal! Skandal!“
„Schande über Sie!“
„SCHANDE, SCHANDE, SCHANDE über SIE!! Vielleicht haben sogar Sie bemerkt, dass wir Juden uns nicht mehr so leicht herumschubsen lassen, oder?“, schrieb der US-Botschafter in Israel, Tom Rose, auf X.
Parteivorsitzender für seine Provokationen bekannt
Berkowicz‘ Partei gehört dem rechtsextremen Spektrum an und ist für ihre aufsehenerregenden Aktionen gegen die jüdische Gemeinde bekannt, wie die „Jerusalem Post“ berichtete. So löschte etwa ihr Vorsitzender Grzegorz Braun während einer Chanukka-Veranstaltung im Parlament eine Menora mit einem Feuerlöscher.
Angespannte Lage in Polen
Die Aktion ereignet sich mitten in einer ohnehin angespannten Debatte in Polen über den Gaza-Krieg. Allgemein reagiert die polnische Regierung seit jeher besonders empfindlich auf Vergleiche mit den Nationalsozialisten und auf die Andeutung, Polen würde eine Mitschuld am Holocaust tragen. Diese Empfindlichkeit kollidiert immer wieder mit Brauns provokanten Aktionen und Aussagen, die sich zunehmend auf Israel und Juden konzentrieren.
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