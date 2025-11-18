Vorteilswelt
Neue Hoffnung

Ein Unternehmer will das Krisen-Skigebiet retten

Salzburg
18.11.2025 07:00
Gibt es doch noch Hoffnung für die Skilifte in Hintersee?
Gibt es doch noch Hoffnung für die Skilifte in Hintersee?(Bild: Eva Huber)

Pleiten, Pech und Pannen in Gaißau-Hintersee! Eigentlich sollen die Lifte im Skigebiet vor den Toren Salzburgs nach langem Hin und Her abgerissen werden. Ein Hotelier macht der Region jetzt doch neue Hoffnung. 

Gibt es doch noch eine Zukunft für das krisengebeutelte Skigebiet Gaißau-Hintersee? Nach schier ewigem Hin und Her, etlichen Besitzern und mehreren Konkursen stehen die Lifte mittlerweile vor dem Abbruch – die „Krone“ berichtete mehrfach. Doch nun gibt es neue Hoffnung.

Sommerbetrieb geplant
Denn: Unternehmer Albert Ebner – ihm gehört das Hotel „Das Hintersee“ – hat große Pläne. Zusammen mit dem Tourismusverband Fuschlseeregion und weiteren Partner hat er eine Gesellschaft gegründet und konnte den Abriss von den drei Liftanlagen in Hintersee (Anzenberg) verhindern.

Hotelier Albert Ebner hat konkrete Pläne, die Lifte in Hintersee zu kaufen.
Hotelier Albert Ebner hat konkrete Pläne, die Lifte in Hintersee zu kaufen.(Bild: Markus Tschepp)

Fahren sollen die Bahnen künftig nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer. Damit will er gezielt Mountainbiker und Wanderer in die Region locken. Ebner sagt: „Es ist wichtig, dass das Skigebiet erhalten bleibt, für Einheimische und Gäste.“

Bürgermeister: „Wäre eine super Sache“ 
Derzeit laufen Gespräche mit den Grundeigentümern – in der Vergangenheit war dies stets ein schwieriges Unterfangen. Zudem wickelt man mit den jetzigen Eigentümern der Bergbahnen den Kauf der drei Lifte ab.

Bürgermeister Paul Weißenbacher (ÖVP) weiß um die Ambitionen des Hoteliers. Er meint: „Noch ist nichts spruchreif. Aber für die gesamte Region wäre das selbstredend eine super Sache.“

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
