Dem Pleite-Skigebiet droht das endgültige Aus

Eine Pleite jagte die nächste

Dem Skigebiet droht also ohne rasche Konzepte und konkrete Pläne das baldige Aus. Der erste Lift in Gaißau wurde 1970 eröffnet. Weitere Anlagen folgten. 1985 ging das Skigebiet an die Bergbahnen Saalbach-Hinterglemm. Diese traten es 2011 an einen Investor ab. 2014 übernahm eine Salzburger Firma die Mehrheit an der Gesellschaft und holte einen chinesischen Geldgeber an Bord, der in der Folge 75 Prozent des angeschlagenen Betriebs übernahm.