Eine ungewöhnliche Entdeckung machte ein Werkstattmitarbeiter in Unterkärnten: Er zeigte bei der Polizei an, dass er ein größeres Paket mit Cannabiskraut in einem Auto gefunden habe. Als man das Fahrzeug untersuchen wollte, war es plötzlich versuchwunden...
Der Werkstattmitarbeiter hatte die Polizei Völkermarkt über einen sehr brisanten Fund informiert: Im Inneren eines Wagens hatte er ein verdächtiges Paket entdeckt. Weil er vermutete, dass es sich um Cannabis oder andere Drogen handeln könnte, habe er sofort Alarm geschlagen.
Beim Eintreffen der Polizei war das Auto aber nicht mehr in der Werkstatt. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief zunächst erfolglos. Dann ließ man sich eine Finte einfallen.
Unter dem Vorwand ein Werkzeug im Auto vergessen zu haben, wurden die Lenker des Fahrzeuges dazu bewegt, wieder zurück in die Werkstatt zu kommen. Der Lenker ein Klagenfurter (26) sowie seine Mitfahrerin (25) aus dem Bezirk Völkermarkt konnten angehalten und vorläufig festgenommen werden.
Hausdurchsuchung angeordnet
Das Paket konnte nicht mehr im Fahrzeug gefunden werden – die Frau gab ich den Beamten gegenüber ahnungslos. Der 26-Jährige verweigerte die Kooperation mit den Ermittlern. Aufgrund dessen ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Hausdurchsuchung bei dem Mann an.
Bei der Durchsuchung konnten szenetypische Utensilien sowie in einem weiteren Fahrzeug etwa 2,9 Kilogramm Cannabiskraut sichergestellt werden. Die Frau wurde aus der Haft entlassen, da sich der Tatverdacht ihr gegenüber nicht erhärtete. Der Mann, der sich im Zuge der Hausdurchsuchung dann doch kooperativer zeigte, wurde auf freiem Fuß angezeigt.
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