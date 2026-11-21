Bei der Durchsuchung konnten szenetypische Utensilien sowie in einem weiteren Fahrzeug etwa 2,9 Kilogramm Cannabiskraut sichergestellt werden. Die Frau wurde aus der Haft entlassen, da sich der Tatverdacht ihr gegenüber nicht erhärtete. Der Mann, der sich im Zuge der Hausdurchsuchung dann doch kooperativer zeigte, wurde auf freiem Fuß angezeigt.