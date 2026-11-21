Eine auffällige Beobachtung hat eine Messnerin im Lavanttal gemacht: Ein auffälliger Mann hatte seinen Wagen direkt vor der Filialkirche St. Jakob geparkt. Bei der Nachschau in der Kirche bemerkte die Frau, dass ein dreistelliger Geldbetrag gestohlen wurde.
Ein weißer Audi mit deutschem Kennzeichen wurde Samstag gegen 11.45 Uhr vor der Filialkirche St. Jakob in der Gemeinde St. Andrä abgestellt. Die Messnerin beobachtete, wie ein unbekannter Mann, bekleidet mit einer Arbeitshose und Schildkappe und Umhängetasche die Kirche verließ und mit dem Auto in Richtung St. Paul wegfuhr.
Aufgrund eines unguten Gefühls hielt die Frau unmittelbar danach Nachschau in der Kirche. Sie kontrollierte die versperrten Geldbehältnisse und stellte dabei fest, dass einer Box Bargeld im dreistelligen Eurobereich gestohlen wurde.
Da ein genauer Tatzeitpunkt nicht ermittelt werden konnte und die beobachtet Person nicht in Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen muss, hofft die Polizei St. Andrä auf weitere Hinweise zu der Tat.
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