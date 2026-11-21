Ein weißer Audi mit deutschem Kennzeichen wurde Samstag gegen 11.45 Uhr vor der Filialkirche St. Jakob in der Gemeinde St. Andrä abgestellt. Die Messnerin beobachtete, wie ein unbekannter Mann, bekleidet mit einer Arbeitshose und Schildkappe und Umhängetasche die Kirche verließ und mit dem Auto in Richtung St. Paul wegfuhr.